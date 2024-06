Circonvallazione, attivati semafori T-exspeed: “Presto in funzione autovelox”

"Per adesso localizzati alla circonvallazione, speriamo di installarli anche in altri tratti insidiosi", scrive Trantino.

“Lunedì attiveremo i semafori T-exspeed che registreranno le violazioni di chi passa col rosso nei semafori pedonali, addebitando l’infrazione – scrive il sindaco di Catania, Enrico Trantino, in un post su Facebook -. Per adesso localizzati alla circonvallazione, speriamo di installarli anche in altri tratti insidiosi. Presto metteremo in funzione anche gli autovelox“.

I dispositivi di controllo semaforico sono provvisti di apposite telecamere, che servono a multare chi passa nonostante il semaforo rosso. Le segnalazioni saranno comunicate in tempo reale alla Polizia municipale.

Al momento, sono presenti tre dispositivi di controllo semaforico, T-exspeed della Kria, lungo tutta la circonvallazione di Catania. Nello specifico, i punti di installazione sono i seguenti:

Viale Odorico da Pordenone – altezza clinica Gibino;

– altezza clinica Gibino; Viale Andrea Doria – altezza Cittadella universitaria;

– altezza Cittadella universitaria; Viale Felice Fontana.