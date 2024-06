Meteo Sicilia, arriva “Scipione”: previste temperature elevate

Meteo Sicilia: arriva l'anticiclone "Scipione": ecco la prima ondata di calore dell'estate 2024, con temperature massime oltre 30 gradi.

Meteo Sicilia: l’espansione di un promontorio di origine nord-africana porterà condizioni in prevalenza stabili. La ventilazione debole o al più moderata, a prevalente componente settentrionale, da sabato tenderà a disporsi dai quadranti meridionali. Le temperature subiranno un progressivo aumento e raggiungeranno valori superiori alle medie del periodo, specie al Centro-Sud e nelle zone interne di queste aree, in particolare nelle province di Siracusa, Catania, Messina ma localmente anche nel palermitano per venti di caduta più secchi. Insomma, un quadro estremo nei prossimi giorni con il super caldo africano di Scipione.

Meteo Sicilia: venerdì 7 giugno

Giornata prevalentemente calda con cielo sereno, minima 20°C, massima 33°C, per quanto riguarda Catania. Nel dettaglio: cielo sereno e caldo al mattino e al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. La città più calda è Siracusa con 35 gradi di massima. Seguono Caltanissetta e Ragusa con le massime rispettivamente di 34 e 33 gradi. I venti saranno deboli da Nord-Est al mattino con intensità di circa 2km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud-Est con intensità di circa 11km/h, alla sera deboli provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 6km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 10.1, corrispondente a 1054W/mq.

Meteo Sicilia: sabato 8 giugno

Giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo, temperature comprese tra 20 e 34°C. In particolare ci sarà cielo sereno e caldo al mattino e al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata, a Catania, si registrerà una temperatura massima di 34°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 20°C. Siracusa sarà di nuovo la giornata più calda, con 35 gradi di massima. Le altre province si mantengono in linea con le temperature di oggi, venerdì 7. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud-Est con intensità di circa 4km/h, moderati da Est-Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 12km/h, deboli da Ovest alla sera con intensità di circa 4km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 10.2, corrispondente a 1061W/mq.

Meteo Sicilia: domenica 9 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. A Catania e Siracusa, temperature che si avvicinano ai 40 gradi, con 37 di massima nella città dell’Isola di Ortigia, e 35 nel capoluogo etneo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4600 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.