Meteo Sicilia, la Protezione Civile dirama bollettini di allerta: le previsioni per oggi

Meteo Sicilia: pubblicati i bollettini della Protezione Civile riguardo il rischio incendi e rischio idrogeologico per la giornata di oggi, 5 giugno. Segue un quadro generale per la Regione Sicilia.

Meteo Sicilia: rischio idrogeologico

La Protezione Civile non riscontra alcuna particolare pericolosità per quel che concerne le precipitazioni che interesseranno l’Isola. Tutte le province contrassegnate con il colore verde, indicatore del livello di rischio minimo sulla base della scala adottata dalla Protezione Civile. Tuttavia, si invita a prestare una “generica attenzione” in quanto sono previsti temporali.

Le precipitazioni nella giornata di oggi vengono definite come: “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e nordorientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”. Quadro complessivamente ordinario che vede solamente un leggero peggioramento rispetto alla giornata di ieri, caratterizzata dalla quasi totale assenza di piogge.

Pioggia e schiarite ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Messina. Nubi sparse a Palermo, Siracusa, Ragusa e Trapani.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Per quanto riguarda il rischio incendi, la Sicilia si colora di arancione. Se il livello di pericolosità si ferma al livello “Basso” per tutte le province, infatti, quello di allerta si attesta a “Preallerta“. La Protezione Civile la definisce come la situazione in cui: “Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce“.

Le temperature si manterranno sui 30 gradi. Oggi, infatti, arriva l’anticiclone africano Scipione, che interesserà la regione anche nella giornata di domani.

Preallerta per tutta l’estate: il piano AIB

In questo periodo, lo stato di “Preallerta” rappresenta il gradino più basso della scala di valutazione impiegata dalla Protezione Civile, spodestando lo stato “Nessuna allerta”. Questa decisione, presa in seno al Piano Antincendio Boschivo (AIB) elaborato per la Regione Sicilia, prevede lo stato di “Preallerta” come livello minimo di precauzione per tutto il periodo estivo. Tutto ciò a prescindere dagli eventi atmosferici che, anche se in grado di limitare fortemente il rischio incendi, non abbasseranno mai il livello di precauzione allo stato di “Nessuna allerta”.