Lavoro Catania, assume anche il Comune: dettagli e requisiti

Lavoro Catania, altre novità in arrivo: si cercano manager aziendali, ma non solo. Particolarmente interessanti le offerte del Comune.

Lavoro Catania, arrivano delle novità per chi è in cerca di lavoro nel catanese: Wycon e Mondo convenienza potrebbero essere delle spioni per chi è propenso al rapporto con i clienti, ma anche il Comune della città offre nuovi possibili impieghi e opportunità.

Lavoro Catania: il Comune assume a tempo indeterminato

Sono stati indetti dal Comune di Catania due bandi di concorso pubblico per 80 unità di Agenti della Polizia Municipale e 28 unità di Istruttore Tecnico. I bandi prevedono una valutazione per titoli ed esami, mentre l’impiego prevede invece la copertura a 30 ore a tempo indeterminato. Il concorso non è da sottovalutare dato che i posti tornano disponibili dopo ben 30 anni dall’ultimo reclutamento per via concorso rivolto a Funzionari locali; insomma un’occasione da cogliere al volo per gli interessati. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata unicamente in via telematica tramite il Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica “inPA”, entro e non oltre le 23.59 del 24 giugno 2024.

Lavoro Catania: Wycon

L’azienda italiana di Wycon è un brand leader del marcato del make-up e Beauty con una presenza in Italia di 300 negozi, tra cui Catania. Proprio nelle sedi catanesi (Via Etnea, CC Le porte) l’azienda ricerca la figura di uno Store Manager. Cosa deve fare lo Store Manager? Tra le principali responsabilità: gestire tutte le attività dello store nel rispetto delle indicazioni fornite dalle funzioni centrali; pianificazione degli orari del team di negozio; verificare che tutto il personale del punto vendita sia informato e rispetti la procedura di “Selling Ceremony”; promuovere i prodotti; assicurarsi che il punto vendita sia mantenuto in ordine; contribuire sopratutto alla gestione dello staff.

Il candidato dovrà avere spiccate qualità di pianificazione, organizzazione e flessibilità, capacità di problem solving e sarà considerato un punto aggiuntivo la passione/conoscenza del mondo della cosmesi, accessori e abbigliamento. il contratto di lavoro è a tempo pieno ed è gradito un CV corredato da immagine.

Lavoro Catania: Mondo convenienza

Il marchio originario di Civitavecchia ricerca presso l’ufficio situato nel Deposito di Catania un Manager dei Canali Virtuali per guidare la squadra di venditori nel mondo digitale. E anche in questo caso vediamo quali sono le mansioni principali: Il Manager dovrà collaborare con il Responsabile dei Canali Virtuali, coordinando al contempo il team al fine sviluppare modalità relazionali di tipo cooperativo; sarà responsabile del monitoraggio degli standard aziendali e sarà anche di supporto nell’analisi dei dati, presentando report periodici sull’andamento delle vendite e sulle performance del team.

Chi può aspirare alla carica? Chi accoglie con grande entusiasmo le sfide con la volontà di migliorare sempre la performance del gruppo e chi ha esperienza nella gestione di un team ed è una guida carismatica con un approccio coinvolgente. Ma soprattutto bisogna mantenersi disponibile a lavorare su turni e durante il weekend. Contratto offerto è Full-Time del II° livello CCNL Commercio.