Castello siciliano dell’anno 2024: 13 luoghi in gara

Castello siciliano dell'anno 2024: 13 manierisi contendono il titolo di Castello di Sicilia 2024. Ecco come votare.

La Sicilia è sempre stata un punto pivotale del commercio mediterraneo e strategico dal punto di vista militari. Proprio per questo è ricoperta da fortezze e roccaforti realizzate dai tanti signori che hanno vissuto sull’isola. E adesso queste fortezze competono per il titolo il “Castello siciliano dell’anno 2024“. A decidere saranno i siciliani che per tutto il mese di giugno potranno votare per stabilire quale dei 13 castelli in gara si aggiudicherà il premio!

I castelli in gara sono quelli di Alcamo, Carini, Castelbuono, Collesano, Erice, Giuliana, Marineo, Mussomeli, Naro, Salemi, Taormina, Vicari e Butera. Ognuno di loro ha un documentario a sé dedicato realizzato dagli organizzatori del contest per spiegare la loro storia e l’arte al loro interno.

Sul sito www.castellidisicilia.it sarà accessibile la pagina per la votazione insieme alla puntata dedicata ad ogni castello.

Gli organizzatori sveleranno il nome del castello vincitore il primo luglio. Entro il 15 luglio, il comune vincitore organizzerà una festa al castello trionfante a cui parteciperanno le 12 delegazioni degli altri 12 castelli in gara, aderendo tutti al Consorzio “Castelli di Sicilia”.