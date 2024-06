Meteo Sicilia, preallerta per rischio incendi: le previsioni di inizio settimana

Meteo Sicilia: le previsioni del tempo di inizio settimana e l'arrivo dall'anticiclone africano. Di seguito tutti i dettagli.

Meteo Sicilia: questi primi giorni di giugno saranno caratterizzarti da un forte caldo: le temperature arriveranno a sfiorare i 32 gradi, anche se non mancheranno giornate nuvolose e grigie. Inoltre, la protezione civile regionale ha diramato un bollettino di preallerta per rischio incendi. Di seguito tutte le notizie e le previsioni meteo della giornata di oggi, quelle di mercoledì e quelle di giovedì.

Meteo Sicilia: martedì 4 giugno

La giornata di oggi sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà nuvoloso su tutto il territorio. Pressione alta fino ai 32 gradi, con valori notturni grossomodo stazionari. I cieli di tutta la regione saranno coperti da diverse nubi e quasi ovunque saranno caratterizzati da piogge e schiarite. Ma questo non fermerà le ondate di caldo. Infatti ad Agrigento, Catania e Caltanisetta, le massime arriveranno fino a 30 gradi. La città più “fredda” sarà Enna con una massima di 26 gradi e una minima di 11.

Meteo Sicilia: mercoledì 5 giugno

Durante la giornata di mercoledì arriverà l’anticiclone africano Scipione. Di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il sole sarà prevalente e il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso dappertutto. In tutta la regione il cielo sarà sereno e solo ad Enna saranno presenti temporali durante metà pomeriggio. L’arrivo dell’anticiclone porterà le temperature ad aumentare, Agrigento e Ragusa avranno una massima di 32 gradi a seguire Catania e Siracusa con una massima di 30 gradi. Durante la serata, ci sarà uno escursione termica di oltre 10 gradi in tutta la regione.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Meteo Sicilia: giovedì 6 giugno

Durante la giornata di giovedì in tutta la regione splenderà il sole e le nuvole si allontaneranno. Le giornate saranno calde e soleggiate. In molte città si arriverà a toccare i 32 gradi. In tutta le regione la massima non si abbasserà sotto i 27 gradi, fatta eccezione per Trapani dove si registreranno 25 gradi. Anche durante questa giornate la minime si abbasseranno di molto, arrivando a toccare i 12 gradi come ad Enna.

Meteo Sicilia: preallerta incendi

Per la giornata di oggi, 4 giugno 2024, è stata diramata una preallerta incendi. Secondo il bollettino, le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sarebbero tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce, in tutto il territorio dell’Isola, che risulta dunque interamente colorata di arancione. Infatti, nonostante i cieli coperti le temperature saranno molto elevate.