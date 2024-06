Bonus auto usate 2024: di cosa si tratta e come ottenerlo

Bonus auto usate 2024: sono iniziate le prenotazioni per poter beneficiare dell'incentivo. Ecco come richiederlo.

Bonus auto usate 2024: il 3 giugno 2024 sono partite le prenotazioni per assicurarsi l’acquisito di auto usate. Si tratterebbe di un incentivo da 2000 euro rivolto a coloro che hanno intenzione di comprare una vettura usata. Tutti coloro che sono interessati dovranno rottamare un’auto vecchia di almeno 12 mesi e di classe fino a Euro 4. Inoltre, l’auto di seconda mano dovrà essere almeno di Euro 6 e avere un valore superiore a 25mila euro, IVA esclusa.

Bonus auto usate 2024: di cosa si tratta e a chi spetta

L’incentivo bonus auto usate 2024 viene riconosciuto come uno sconto di 2000 euro sull’acquisito di veicoli più sostenibili e nello stesso tempo offre la possibilità di rottamazione di veicoli vecchi e obsoleti. Promosso dal governo come Ecobonus auto 2024, la misura cerca di ridurre le emissioni inquinanti prodotte da veicoli troppo vecchi.

Potranno richiedere il bonus tutti i cittadini italiani a prescindere dal reddito. Sono escluse aziende di noleggio o trasporto conto proprio e terzi. Inoltre, a differenza del bonus auto 2024, non vi saranno incentivi extra per chi ha un ISEE basso.

Come funziona il bonus

Il bonus auto usate funziona come uno sconto sul prezzo di acquisto delle nuova vettura e verrà erogato fino a esaurimento scorte. Infatti, sono state stanziate risorse pari a circa 20 milioni di euro.

Chi è interessato dovrà acquistare, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1 e contestualmente rottamare un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4. Il veicolo da rottamare è ammissibile solo se l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi dell’auto. Si ricorda che i veicoli acquistati dovranno essere di prima immatricolazione in Italia, omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro.

Bonus auto usate 2024: come ottenerlo

Le richieste per il bonus auto usate 2024 iniziano tramite prenotazione prima che il contributo venga realmente concesso. Nello specifico, sono i concessionari a effettuare la domanda online attraverso la piattaforma Ecobonus, previa registrazione. Sarà inoltre necessario allegare: