Una delle spiagge più belle d’Europa è siciliana: di quale si tratta

Mare, sole, acque cristalline: questi gli ingredienti di una delle spiagge siciliane considerate tra le più belle al mondo.

Ancora una volta una spiaggia siciliana torna ad essere ammessa nella classifica mondiale che premia le più belle, la The World’s 50 Best Beaches, stilata da TripAdvisor. Si tratta dell’incontaminata paradiso naturale dell’Isola dei Conigli, a Lampedusa. A livello globale, la troviamo in 50esima posizione, mentre per quanto riguarda l’Europa, si posiziona all’11esimo posto.

Ecco come viene descritta: “Ciò che rende la bellissima Spiaggia dei Conigli così tranquilla e perfetta è che la spiaggia e l’isolotto fanno parte di una riserva naturale protetta dal 1995, il che significa che la vela e le immersioni subacquee sono vietate. Questa magica spiaggia è quindi accessibile solo via terra, il che aiuta a preservarne le condizioni incontaminate. Con sabbia bianca e fine e viste spettacolari sull’Isola dei Conigli, questa spiaggia è un vero paradiso italiano. Le acque sono calme e limpide, grazie all’ambiente riparato. Sede di piccole colonie di conigli e di una famosa popolazione di tartarughe marine che nidificano qui ogni anno, è un paradiso naturale. Con un clima incredibile, è bello visitarlo tutto l’anno”.

Il primato della spiaggia dell’Isola dei Conigli non è nuovo: era già stata eletta la migliore d’Europa e d’Italia nel 2014, 2015 e 2019. Nel 2013 ha addirittura toccato la vetta, raggiungendo il titolo di spiaggia più bella del mondo. Di certo un ottimo motivo per andare a visitare uno dei paradisi naturali più belli che il territorio siciliano può vantare.