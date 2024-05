Ryanair, ancora offerte lampo: voli da Catania a partire da 12 euro

Nuove offerte flash da Ryanair per voli che partono da Catania. Ancora poche ore per prenotare le vacanze estive.

La compagnia aerea più famosa per i voli low cost, Ryanair, ha appena lanciato nel suo sito ufficiale delle offerte flash per le mete più apprezzate dai viaggiatori. Per godere di questa occasione è necessario prenotare entro il 15 maggio 2024 per viaggiare fino al 30 giugno 2024. Ryanair offre l’opportunità di iniziare a programmare le imminenti vacanze estive.

Voli Ryanair da 12 euro

Tra le mete internazionali scontate e che partono dall’aeroporto di Catania con voli tutti a partire da 12,99 si trovano: Bucharest, Budapest, Malta, Parigi (Beuvais), Marsiglia, Sofia, Tirana.

Voli Ryanair a meno di 20 euro

Tra le mete internazionali da poter raggiungere partendo da Catania con meno di 20 euro, si trovano:

Heraklion Creta a partire da 15,99 euro ;

a partire da ; Vienna a partire da 16,49 euro ;

a partire da ; Londra (Stansted) a partire da 17,43 euro ;

a partire da ; Rodi a partire da 19,35 euro ;

a partire da ; Katowice in Polonia a partire da 20,74 euro ;

a partire da ; Francoforte (Hahn) a partire da 21,99 euro.

Biglietti a meno di 30 euro

Si potranno raggiungere suggestive mete con meno di 30 euro e tra queste si trovano:

Atene a partire da 22,47 euro ;

a partire da ; Londra (Luton) a partire da 22,75 euro ;

a partire da ; Eindhoven a partire da 22,99 euro ;

a partire da ; Cracovia a partire da 26, 74 euro.

Voli Ryanair, mete entro i 40 euro

Tra le mete più “care” in partenza dall’aeroporto di Catania vi sono: