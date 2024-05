Sicilia, via al “Borghi dei Tesori Roots Fest”: quali sono i luoghi da scoprire

Via in Sicilia a "Borghi dei Tesori Roots Fest": 46 splendidi luoghi siciliani da visitare e scoprire per i prossimi weekend.

Parte l’iniziativa “Borghi dei Tesori Roots Fest” che mira alla promozione del territorio siciliano lontano delle città. Diversi saranno i borghi dell’Isola a prendere parte all’evento. Ecco tutte le informazioni più importanti riguardo l’iniziativa, i borghi partecipanti e come prendere parte alla manifestazione.

Borghi dei Tesori Roots Fest

L’iniziativa promuove la scoperta di 46 pittoreschi comuni siciliani, ognuno ricco di storia, arte e sapori autentici. Il festival offre una vasta gamma di esperienze, tra visite guidate, eventi culturali e degustazioni, permettendo ai visitatori di immergersi completamente nell’atmosfera unica di ogni borgo.

“Borghi dei Tesori Roots Festival” si unisce quest’anno al progetto Italea Sicilia, con il celebre Sasà Salvaggio come testimonial, per promuovere la Sicilia autentica e accogliente tra le comunità italiane all’estero. Durante i tre weekend dell’evento, dal 10 al 26 maggio, si potrà vivere un’esperienza straordinaria, con visite guidate, eventi culturali e tanto altro.

I borghi del festival

Come anticipato, i borghi siciliani partecipanti saranno in totale 46: ecco di quali si tratta.

PALERMO : Con città come Contessa Entellina, Petralia Soprana e Petralia Sottana, Pollina e molti altri;

: Con città come Contessa Entellina, Petralia Soprana e Petralia Sottana, Pollina e molti altri; AGRIGENTO : Con località come Burgio, Montevago e Sambuca di Sicilia;

: Con località come Burgio, Montevago e Sambuca di Sicilia; CATANIA : Licodia Eubea e Piedimonte Etneo;

: Licodia Eubea e Piedimonte Etneo; ENNA : Da Calascibetta a Centuripe;

: Da Calascibetta a Centuripe; MESSINA: Con borghi come Alcara Li Fusi, Frazzanò e San Piero Patti;

Con borghi come Alcara Li Fusi, Frazzanò e San Piero Patti; RAGUSA: Giarratana e Monterosso Almo;

Giarratana e Monterosso Almo; SIRACUSA: Buccheri, Cassaro e Portopalo di Capo Passero;

Buccheri, Cassaro e Portopalo di Capo Passero; TRAPANI: Con Calatafimi Segesta e Custonaci.

Quest’anno inoltre sono state aggiunte altre 10 mete: Cammarata, Cassaro, Ciminna, Delia, Giarratana, Montelepre, Pettineo, Siculiana, Trappeto e Valledolmo.

Come partecipare?

Si potrà partecipare con un unico coupon valido per le visite in tutti i luoghi, e i visitatori avranno l’opportunità di esplorare una media di cinque siti per ciascun borgo, senza contare le esperienze e le passeggiate che richiedono un coupon dedicato.

Come nel Festival delle città, i coupon saranno disponibili a prezzi accessibili: 18 euro per 10 visite e 10 euro per 4 visite. Per tutte le informazioni più dettagliate sull’evento, si rimanda al sito ufficiale dell’iniziativa.