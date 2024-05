Ex Blutec: presentato ricorso al Tar contro Pelligra

Presentato al Tar del Lazio un ricorso contro l'assegnazione dello stabilimento di Termini Imerese contro la Pelligra Holding.

La Sciara Holding Limited e Smart City Group scrl hanno presentato un ricorso al Tar del Lazio sull’assegnazione dello stabilimento ex Fiat ed ex Blutec di Termini Imerese avvenuta il 30 marzo 2024.

Il ricorso è stato esposto contro il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Blutec (attualmente in amministrazione straordinaria) e la Pelligra Holding Limited in quanto società aggiudicataria. Secondo lo studio legale Ferraris di Milano che difende la Sciara Holding Limited e la Smart City Group scrl l’assegnazione dello stabilimento di Termini Imerese avrebbe violato le norme in materia di bandi pubblici.

Le due aziende avevano presentato un’offerta il 15 settembre 2023 in risposta all’avviso del 2 giugno 2023 mentre l’assegnazione alla Pelligra Holding è stata comunicata il 30 marzo 2024 dopo diversi ritardi e proroghe. Lo studio legale Ferraris sostiene che, in assenza di queste condizioni, i loro assistiti avrebbero potuto acquisire lo stabilimento.

Se il ricorso venisse accolto, sarebbe necessario procedere ad una nuova assegnazione o una nuova gara.