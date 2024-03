Ex Blutec assegnata a Pelligra Holding: arriva l’ufficialità

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato l’assegnazione dell’ex Blutec alla Pelligra Italia Holding Srl.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto l’assegnazione dell’ex Blutec di Termini Imerese alla Pelligra Italia Holding Srl. L’offerta dell’azienda, che opera nel settore dello sviluppo immobiliare, commerciale e industriale si è rivelata la più adatta in quanto ha messo a disposizione 8 milioni di euro e previsto di assumere almeno 350 degli ex dipendenti dell’ex Blutec, attualmente in cassa integrazione.

L’entrata in scena della Pelligra Holding rappresenta il primo passo verso l’ambizioso progetto di rilancio e riqualificazione del polo industriale di Termini Imerese. Nei piani del Mimit e della Pelligra è inoltre previsto il potenziamento del porto e la creazione di un interporto collegato all’area di Termini Imerese al fine di creare un innovativo distretto industriale. In questo modo il porto di Termini Imerese diventerebbe il principale scalo commerciale della Sicilia occidentale entro la fine dell’anno.

Il piano industriale prevederà due fasi di intervento:

Riconversione del sito industriale

del sito industriale Diversificazione dei lavoratori

Il Mimit ha dichiarato che, insieme alla regione Sicilia e il comune di Termini Imerese, seguirà e supporterà gli interventi effettuati dalla Pelligra Italia Holding Srl.