Incidente in Sicilia, scontro tra tir e 2 auto: un ferito in codice rosso

Incidente in Sicilia, a scontrarsi un tir e due auto: si sono registrati feriti, tra i quali uno trasportato in ospedale con codice rosso.

Un nuovo grave incidente si è verificato in Sicilia. Questa volta a rimanere coinvolte sono stati un tir e due auto che si sono scontrati tra di loro sulla strada provinciale 20 Comiso-Santa Croce nel Ragusano. Il sinistro è avvenuto nel corso del pomeriggio di ieri, verso le 17.

Nell’impatto, due persone sono rimaste ferite e per loro è stato necessario il trasporto all’ospedale Giovanni Paolo II, dove si trovano adesso ricoverati. Uno dei due, in particolare, è stato ricoverato in codice rosso. Si tratta di uno dei due automobilisti, il quale è stato estratto dalle lamiere dell’auto dai Vigili del Fuoco, con il risultato di politrauma.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Santa Croce Camerina e i carabinieri di Marina di Ragusa, insieme ai soccorsi e ai Vigili del Fuoco. A causa dell’incidente, il tratto stradale interessato ha fatto rimarcare importanti rallentamenti. Si indaga per scoprire le cause del sinistro.