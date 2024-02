Catania, pioggia di sanzioni durante Sant’Agata: controlli agli ambulanti

Catania, sanzioni amministrative a svariati venditori ambulanti: controlli a tappetto della guardia di finanza durante Sant'Agata

Durante i giorni festivi dedicati alla Santa Patrona di Catania, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha intensificato i controlli per garantire la legalità nel territorio.

In particolare, sono stati presi di mira circa 60 esercenti ambulanti nel capoluogo di provincia. Le fiamme gialle etnee hanno identificato e controllato oltre 400 persone, elevando 28 sanzioni per irregolarità fiscali e, in collaborazione con la polizia municipale, altre 8 sanzioni amministrative per occupazione illecita del suolo pubblico.