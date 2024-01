UNICT – Si celebra il Darwin Day: quando e dove sarà l’evento di divulgazione scientifica

Il Darwin Day verrà celebrato anche quest'anno: ecco di seguito tutte le informazioni sull'evento organizzato anche dai docenti Unict.

Anche quest’anno Uaar, insieme ai docenti dell’Università di Catania, organizza il Darwin Day, evento con cui si celebra annualmente la figura dello scienziato dalla mente libera, che, vincendo i dogmi e le ignoranze del suo tempo, ha introdotto l’evoluzione biologica nella realtà della conoscenza.

Quest’anno l’evento sarà tenuto a Viagrande, presso sala congressi del Grand Hotel Villa Itria, giorno 17 febbraio prossimo, dalle 9:15 alle 13:15. Un evento aperto a tutti, pensato per giovani e studenti, ma non solo. Sarà l’occasione per offrire divulgazione scientifica in forma di intrattenimento, con una narrazione, a tratti ironica, dell’evoluzione biologica, proposta dal Circolo UAAR di Catania e illustrata dalla voce di Luca Fiorino.

I contributi scientifici riguarderanno i seguenti argomenti:

l’abiogenesi, prof. Bianca Maria Lombardo (Docente di Evoluzione biologica presso l’Università di Catania);

le basi molecolari della vita, prof. Daniele Condorelli (Docente di Biochimica presso l’Università di Catania);

l’evoluzione umana, prof. Luca Sineo (Docente di Antropologia presso l’Università di Palermo e Presidente della Società italiana di Antropologia ed Etnologia).

Concluderà l’incontro la relazione del dott. Armando De Vincentiis, psicoterapeuta e socio emerito Cicap, “La materia inorganica, l’evoluzione e l’uomo: perché abbiamo paura di essere ‘natura'”.