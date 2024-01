Dramma in Sicilia: operaio si accascia e muore

Stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un hotel quando si è accasciato ed è morto a seguito di un malore: tragedia in Sicilia.

È una vera tragedia quella che si è verificata in Sicilia, in particolare nella cittadina di Cefalù. Mimmo Manganello era un operaio impiegato nei lavori di ristrutturazione di un hotel sul mare in via Cavallaro. L’operaio aveva finito il proprio turno dal solito lavoro, quando si è accasciato colto da un malore.

L’uomo è deceduto subito dopo, per cause ancora da accettarsi. Inutile l’intervento del 118, i quali hanno solamente confermato il decesso dell’operaio 45enne. L’uomo lascia due figlie e la moglie. Rammarico sui social da parte di amici e parenti che ne piangono la morte.