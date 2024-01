Crotone – Catania in diretta: come vedere la partita in TV

La partita sarà visibile in chiaro alla televisione: ecco come fare per assistere al prossimo match del Catania.

La prossima partita della squadra di calcio del Catania contro il Crotone sta per arrivare. Infatti, si giocherà domenica 7 gennaio alle 18:30 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone. E per la felicità di molti tifosi, il match del girone C di Serie C sarà trasmesso in diretta TV. In particolare, sarà Sestarete TV, sul canale 81 del digitale terrestre a trasmettere la partita in televisione.

Il canale, si ricorda, è visibile in tutta la Sicilia e si tratta di un’esclusiva, realizzata in collaborazione con DomusBet.Tv e con la redazione di Catanista. Saranno quindi tantissimi i tifosi rossazzurri e non solo che potranno in questo modo seguire in chiaro e gratuitamente la partita della 20° giornata di campionato.

La diretta è possibile anche grazie all’impegno del Gruppo Rmb, che per la stagione 2023/24 ha acquisito dalla Lega Pro i diritti per la trasmissione di tutte le differite e di quattro partite in diretta, disputate in trasferta dalla formazione etnea.

Si tratta di un’occasione da non perdere per gli amanti del calcio, i quali potranno così assistere al primo match del girone di ritorno del Catania, che attualmente si trova in decima posizione con 25 punti. La squadra, di nuovo in campo contro il Crotone, avrà la possibilità di riscattarsi in seguito alla sconfitta del match di andata. La gara disputata lo scorso 1 settembre al Massimino aveva visto infatti i calabresi imporsi con il risultato di 1-0.

Ci si augura che la squadra affronterà la sfida con lo stesso indirizzo dimostrato nell’ultimo match prima delle feste, lo scorso 23 settembre, nel quale ha portato a casa una splendida vittoria contro il Benevento, imponendosi con il risultato di 4-0.

In seguito alla sfida contro il Crotone di domenica, il Catania dovrà inoltre affrontarne un’altra il prossimo 13 gennaio contro il Brindisi. Mentre nella semifinale della Coppa Italia di categoria, sfiderà il Rimini.