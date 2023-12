18app cancellata: le nuove agevolazioni per i giovani

18 app cancellata dal 2024, nascono due nuove card per gli studenti: di seguito tutti i dettagli al riguardo, anche su come accedervi facilmente.

18app cancellata: dal 2024 l’agevolazione che forniva ai neo maggiorenni la possibilità di spendere 500 euro in cultura, dalla musica alla letteratura, non ci sarà più. I 2004 ancora non hanno tutti ricevuto il servizio offerto dalla 18app e chi non si affretta a farlo potrebbe perdere l’oppurtunità di ricervere i soldi. Il governo Meloni ha cancellato il servizio, ma lo sostituirà con due nuove card che saranno disponibili per gli studenti: la carta Cultura Giovani e la carta del Merito, ponendo delle condizioni più stringenti. Al momento, l’esecutivo non ha ancora attuato nessun decreto al riguardo ma si attendono movimenti a breve. ma rimane tutto incerto.

18app cancellata: la carta Cultura Giovani

La Carta Cultura Giovani è destinata ai diciottenni con reddito Isee inferiore ai 35 mila euro, il valore della carta è di 500 euro. La potranno ricevere pure i non studenti, dedicata anche ai residenti in italia con regolare permesso di soggiorno e appertenenti a nuclei familiari con isee sotto i 35 mila euro annui.

18app cancellata: la carta del Merito

La seconda carta presentata dal Governo è la carta del Merito, la quale sarà accessiile solo a coloro i quali abbiano conseguito il diploma di licenza superiore. Anche questa carta avrà un valore di 500 euro, e sarà cumulabile con la precedente, assicurando così agli studenti con reddito inferiore ai 35 mila euro e che hanno preso 100 o 100 e lode alla maturità fino a 1000 euro spendibili in cultura.

Come e quando si potranno usare le nuove carte

Le card sono previste secondo la legge di bilancio 2023 e riguardano solo i nati nel 2005. Al momento non ci sono decreti che ufficializzano la presenza delle due card, quindi non c’è nessuna sicurezza su come richiederle né su quando verranno erogate. Ma come possono spendere i soldi delle card i giovani? Saranno spendibili nelle stessa maniere della 18app, quindi nell’acquisto di libri, musica (anche abbonamenti spotify), concerti, teatri, periodici, accessi a musei e parchi naturali.