Sicilia, docente arrestato dopo accuse di abusi sessuali su un minore

Docente arrestato dopo aver abusato sessualmente un minore, in cambio avrebbe offerto al ragazzo soldi e regali.

Arrestato un docente dell’istituto superiore “A. M. Jaci” di Messina, accusato di abusi sessuali nei confronti di un minorenne. In cambio avrebbe offerto al ragazzo soldi e regali. Promettendogli due scooter, due cellulari e una playstation.

Le indagini sull’uomo di 35 anni sarebbero partite lo scorso ottobre dopo la denuncia della madre della vittima. Secondo gli inquirenti, già ad inizio anno scolastico, il docente avrebbe richiesto al ragazzo diverse foto e video che lo ritraevano. In un secondo momento lo avrebbe indotto a subire atti sessuali, in cambio di soldi e regali. Così i carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Attualmente l’uomo si trova in un carcere di Gazi.

Sull’altro fronte c’è un’indagine anche alla Procura dei minori, che avrebbe sottoposto ad estorsione il docente.