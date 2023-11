Vincenzo Grella si è pronunciato rispetto a due importanti argomenti: Torre del Grifo e lo storico logo della squadra.

I tifosi del Catania FC potrebbero ricevere grandiosi novità: a parlarne è stato Vincenzo Grella, vicepresidente e amministratore delegato del Catania, intervenuto ai microfoni di “Cataniamente” riguardo a ciò che potrebbe succedere alla squadra.

Il nuovo presidente australiano Pelligra aveva promesso, dopo il suo insediamento, l’acquisizione dello storico logo: “Stiamo valutando l’offerta con il presidente“, ha confermato adesso Grella. L’altro grande interrogativo riguarda invece Torre Del Grifo per cui, stando alle parole del vicepresidente, “si valuterà l’acquisto solo in caso di clamorosi ribassi ed aste deserte, in quanto ci vorranno decine di milioni di euro da spendere per riprenderlo“. Si attendono, dunque, aggiornamenti.