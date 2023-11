Catania FC, effetto Lucarelli: si vince anche contro il Giugliano [HIGHLIGHTS]

Seconda vittoria consecutiva per il Catania di Lucarelli che espunga il campo del Giugliano e vince per 0-1.

Lucarelli ha dato la scossa che ci voleva, e il Catania ha risposto presente sul campo. Dopo la vittoria in casa contro la Turris, all’ultimo minuto, per 2-1, i rossazzurri vincono il secondo match di fila fuori casa, sul campo del Giugliano.

Allo stadio De Cristoforo di Giugliano si è vista una squadra propositiva, grintosa e compatta, che rispecchia la personalità del proprio mister in panchina.

Primo tempo combattuto con la squadra di casa che si rende pericolosa al 13‘ con Oviszach che effettua un gran tiro dalla distanza che Bouah devia in calcio d’angolo. Ma non mancano anche le chance per il Catania, come quella di Chiricò al 35‘ tra le più pericolose. Il tiro finisce fuori di poco. Al 41‘, episodio dubbio per un probabile calcio di rigore a favore del Catania. Per l’arbitro non ci sono gli estremi per assegnare il penalty.

Secondo tempo sulla stessa linea della prima frazione di gara, con le due squadre che non si sbilanciano. Giugliano un po’ più propositivo nei primi minuti, con i rossazzurri che riescono a chiudersi bene, in cerca di ripartenze. Al 70‘ chance per il Catania con Marsura, con un colpo di testa ben angolato ma che finisce fuori dallo specchio della porta. La svolta arriva intorno all’80‘: corner battuto da Chiricò, confusione all’interno dell’area di rigore con Curado che viene atterrato ma ci pensa Di Carmine per il tap in vincente che porta il vantaggio il Catania. Nel finale, sofferenza per i rossazzurri tutti chiusi dietro ma compatti, e dopo 6′ di recupero, triplice fischio che decreta la seconda vittoria consecutiva. Per mister Lucarelli, dunque, è 2 su 2.

Ecco di seguito gli highlights del match vinto per 0-1 dai rossazzurri.