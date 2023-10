Torna l’ora solare: quando cambia e come spostare le lancette

Anche quest'anno è giunto il momento dell'ora solare: ecco quando cambia e come spostare le lancette dell'orologio.

Ora solare: anche per il 2023 è giunto il momento di dire ufficialmente addio alla stagione estiva per dare spazio a quella invernale. Infatti, sebbene le temperature si presentino come notevolmente alte per le medie stagionali, si è giunti a fine ottobre ed è il momento di spostare le lancette dell’orologio. Ecco quindi spiegato l’arrivo dell’ora solare, quando cambia e come spostare le lancette.

Cos’è l’ora solare

Sebbene si tratta di una pratica che ricorre ogni anno per ben due volte, se si considera anche il passaggio all’ora legale, sono ancora molti a non sapere cos’è l’ora solare. Si tratta in realtà di una convenzione che prevede lo spostamento dell’ora avanti o indietro di un’ora a seconda che si tratti dell’ora legale o dell’ora solare.

Lo scopo principale di tale pratica è quella di poter sfruttare al massimo la luce del sole per le attività giornaliera. Per tale ragione lo spostamento avviene nel periodo di passaggio dall’estate all’inverno e viceversa. Ciò significa che di norma tali cambiamenti si verificano nel corso dell’autunno e della primavera.

Ora solare: quando cambia

Ma quando cambia l’orsa solare per il 2023? Il momento è in realtà arrivato: infatti, le lancette andranno spostate nella notte tra sabato 28 e domenica 29 settembre. Come anticipato, tale cambiamento ricade in pieno autunno, come il passaggio all’ora legale avviene in primavera. Infatti, il prossimo spostamento delle lancette avverrà nella notte tra il 30 e il 31 marzo 2023.

Ora solare: come spostare le lancette

Non resta quindi che dissipare anche l’ultimo dubbio sulla vicenda: come si spostano le lancette? Per quanto riguarda l’ora solare, le lancette vanno spostate un’ora indietro e quindi si dormirà un’ora in più per quella notte. Il risultato sarà che le ore di luce durante la giornata si accorceranno, perché farà buio prima, mentre la mattina si potrà godere di maggior luce, sebbene si vada incontro all’inverno.