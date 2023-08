Meteo Sicilia, tra piogge e preallerta incendi: le previsioni

Meteo Sicilia: in arrivo nuvole e piogge sparse ma temperature che mantengono sugli standard del mese di agosto.

Meteo Sicilia: nell’Isola continua la tregua dal grande caldo, con temperature massime che, comunque, vanno ben oltre i 30 gradi, in media con gli standard del mese di agosto. Ed è in arrivo anche qualche pioggia in alcune zone, con precipitazioni anche di carattere temporalesco. Nel frattempo, la protezione civile ha diramato un bollettino in cui si segnala uno stato di preallerta per il rischio incendi.

Ecco, di seguito, le previsioni di oggi, domani e i dettagli riportati dal bollettino della protezione civile della regione Sicilia.

Meteo Sicilia: rischio incendi

La protezione civile colora la Sicilia di giallo per quanto riguarda il rischio incendi, collocandola in uno stato di preallerta. Nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Palermo la pericolosità è di livello basso. Media è, invece, per Ragusa, Siracusa e Trapani.

Non pervenuti dati sul rischio ondate di calore.

Meteo Sicilia: lunedì 21 agosto

Nella giornata di oggi, l’Isola è caratterizzata dalla presenza di diverse nubi sparse in buona parte del territorio. Si segnalano precipitazioni di carattere temporalesco a Caltanissetta e piogge isolate ad Agrigento e ad Enna. Ad Agrigento si registra anche la temperatura massima più alta, con 35 gradi, seguita da Siracusa con 34. I venti saranno moderati ovunque.

Meteo Sicilia: martedì 22 agosto

Nuvole che lasceranno la maggior parte del territorio siciliano già nella giornata di domani. Tuttavia, le nubi sparse persisteranno, con piogge isolate, nelle province di Agrigento e di Caltanissetta. Nel resto dell’Isola ci sarà, invece, sole e caldo. Sarà sempre Agrigento, nonostante le nubi sparse, ad essere la più calda della Sicilia, con una massima di 38 gradi, seguita da Siracusa con 36.

Meteo Catania: le previsioni di oggi e domani

Nel capoluogo etneo, protagonista ieri di un breve ma forte temporale, per la giornata di oggi, lunedì 21 agosto, il cielo si presenterà poco nuvoloso con qualche nube sparsa. La temperatura massima toccherà i 34 gradi mentre la minima scenderà a 25.

Situazione di gran lunga migliore quella di domani, con sole e caldo tutto il giorno e la massima che sale a 35 gradi.