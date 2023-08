Meteo Sicilia, grande caldo e piogge in arrivo: le zone interessate

Meteo Sicilia: torna il grande caldo sull'Isola ma sarà accompagnato da piogge e temporali. Ecco le previsioni del weekend.

Meteo Sicilia: il weekend è ormai alle porte e in molti sono alla ricerca di idee per organizzare gli ultimi giorni di ferie dopo la pausa di Ferragosto. Invece, altri si stanno preparando per godere delle ferie non ancora giunte. Tuttavia, per la maggior parte dei programmi che prevedono attività all’aria aperta e mare, è necessario accertarsi delle previsioni meteo. Ecco quindi le condizioni meteo Sicilia previsti per il weekend, con grande caldo e piogge in arrivo.

Meteo Sicilia: venerdì 18 e sabato 19 agosto

Per quanto riguarda la giornata di oggi, la situazione sarà in generale la stessa in tutta la Sicilia. Infatti, si prevedono cieli sereni e sole ovunque in Sicilia, così come è previsto forte caldo. Era stato annunciato qualche giorno fa ed è arrivato: le alte temperature tornano a toccare la Sicilia, con picchi fino a 37 gradi in città come Agrigento e Siracusa.

Situazione molto simile per quanto riguarda la giornata di domani in Sicilia. Ancora una volta si segnala sole e caldo in tutta l’Isola, ad eccezione di Caltanissetta dove qualche nuvola potrebbe macchiare il cielo. Tuttavia, la temperatura massima prevista per Caltanissetta è pari a 36 gradi, mentre a Siracusa si toccheranno i 38 gradi e ad Agrigento i 37 gradi.

Meteo Sicilia: domenica 20 e lunedì 21 agosto

Le condizioni meteo Sicilia inizieranno a cambiare lievemente a partire da domenica, quando le nuvole si presenteranno anche sui cieli di Ragusa e Siracusa. Anche le temperature diminuiranno gradualmente in alcune parti della Sicilia. Per esempio, a Palermo la massima sarà pari a 31 gradi, così come a Trapani, mentre a Messina ci si fermerà a 33 gradi.

Ma il vero cambiamento delle condizioni meteo è previsto per lunedì 21 agosto 2023, quando le nuvole minacceranno i cieli di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Inoltre, è possibile che in alcune di queste città si verifichino piogge e temporali, come nel caso di Caltanissetta e, con casi più isolati, ad Agrigento, Enna e Ragusa. In lieve diminuzione anche le temperature, con le massime che saranno ovunque al di sotto dei 35 gradi.

Le previsioni per Catania

Per quanto riguarda la situazione di Catania, in generale le condizioni meteo della città etnea rispecchieranno il resto della Sicilia. Infatti, per la giornata di oggi, venerdì 18 agosto 2023, e di domani è previsto sole e forte caldo a Catania. Le temperature toccheranno i 36-37 gradi per quanto riguarda le massime, mentre le minime si fermeranno sui 23-24 gradi.

La situazione cambierà gradualmente domenica 20 agosto, quando la città di Catania potrebbe essere interessata da alcune piogge e schiarite nel corso della serata. Tuttavia, il cielo dovrebbe tornare sereno già lunedì e le temperature si dovrebbero mantenere sempre sui 35 gradi massimi e 24 minimi anche nel corso della settimana.