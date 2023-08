Stasera in TV: in onda ” Per qualche dollaro in più” e “Sulla giostra”

Cinema Catania lontani? Ecco i consigli da parte della redazione di LiveUnict sui film e programmi da non perdere stasera in tv.

Troppo caldo per raggiungere un Cinema Catania? Nessuna paura, la redazione di liveunict vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Il dolce profumo dell’amore [Rai 1, 21:25]: In una piccola isola con poche attrazioni turistiche, Matt e Nicole si innamorano dando nuova linfa alla piccola comunità.

Per qualche dollaro in più [Nove, 21:40]: Due pistoleri danno la caccia ad un bandito messicano; uno vuole la sua taglia, mentre l’altro vuole ucciderlo.

47 metri – Uncaged [Rai 4, 21:20]: Quattro ragazzi affrontano un labirinto sottomarino per cercare di sfuggire ad un branco di squali bianchi.

Sulla giostra [RaiMovie, 21:10]: Due donne diverse per carattere ed età si ritrovano a vivere in una casa di campagna nel Salento…