Stasera in TV: in onda “The Code” e “Trofeo Berlusconi – Monza vs Milan”

Se la voglia di recarsi presso un cinema Catania manca, ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in tv.

Cinema Catania troppo lontani? Ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in tv. Nel palinsesto interessanti film e fiction da non perdere.

Momenti di trascurabile felicità [Rai 2, 21:20]: Questa recente commedia vede Pif, pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, tra i protagonisti racconta la storia di Paolo, un ingegnere di stanza a Palermo con una moglie e due figli, che conduce un’esistenza tranquilla e mediocre. In seguito ad un grave incidente, Paolo avrà modo di guardare la sua vita “dall’alto” e di riconsiderarla.

The Code [Rai Movie, 21:10]: Un uovo fabergé, questo è il tesoro che un ladro e il suo aiutante ben addestrato faranno di tutto per rubare. Antonio Banderas e Morgan Freeman mettono indubbiamente del pepe in questo giallo del 2009.

Calcio, Trofeo Berlusconi – Monza vs Milan [Canale 5, 20:45]: Per chi non vuole affatto dover attendere l’inizio della nuova stagione calcistica per poter gustare un po’ del gioco del pallone, quest’amichevole tra Monza e Milan con in palio il trofeo Berlusconi non può che fare al caso vostro. In diretta dall’U-Power Stadium.

Hanna [Nove, 21:40]: Cast di grandi nomi per questo film d’azione in cui Hanna (Saoirse Ronan), un’adolescente cresciuta nella Finlandia selvaggia , viene addestrata dal padre, ex agente della CIA, che la rende un soldato scelto… e un obiettivo.