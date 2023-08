Stasera in TV: in onda “Flashdance” e “Matrimonio alle Bahamas”

Il caldo continua e nessuna vogliaa di andare in un Cinema Catania? Nessun problema, ecco cosa guardare stasera in tv.

Nessuna voglia di uscire con questo caldo, il cinema Catania sembra troppo lontano. Comodamente da casa ecco cosa guardare stasera sul piccolo schermo.

Flashdance [Canale 4, 21:24]: Alex è una ragazza di diciannove anni che fa l’operaia in un industria metallurgica. Coltiva una grande passione per la danza. Nel tempo libero arrotonda lo stipendio esibendosi nei locali notturni. Ma il suo sogno è di essere ammessa alla locale accademia di danza e diventare una ballerina professionista.

Matrimonio alle Bahamas [Canale 34, 21:00]: Il matrimonio dei loro figli, due famiglie si ritrovano alle Bahamas. Una ha origini umili e l’altra invece è ricchissima. Le differenze di reddito daranno origini a numerose gag.

Green Zone [Canale 22, 21:00]: Nel 2003, durante la prima fase dell’occupazione americana dell’Iraq, l’ufficiale Roy Miller (Matt Damon) e la sua squadra vengono incaricati di rintracciare delle armi nel deserto. Invece di scovare i micidiali ordigni i soldati si ritroveranno coinvolti in una serie di eventi organizzati dai servizi segreti. L’obiettivo della loro missione sfumerà per prendere una nuova direzione.

Si accettano miracoli [Canale 9, 21:40]: Fulvio lavora per una nota multinazionale. Dopo aver fatto piazza pulita in azienda, però, anche lui viene licenziato e a causa della sua reazione viene costretto a scontare un mese di servizi sociali presso il domicilio di suo fratello Don Germano. Manager scaltro e navigato, Fulvio, per aiutare il fratello e la comunità, si inventa “un miracolo” che trasformerà quel borgo in un luogo di culto e pellegrinaggio. L’idea sembra funzionare a meraviglia, ma quando il Vaticano invia sul posto i vescovi per fare delle verifiche, il piano dello scaltro manager Fulvio inizia a vacillare…