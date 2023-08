Stasera in TV: in onda “Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra” e “Equals”

I consigli della redazione di LiveUnict su quali film vedere stasera, 10 agosto, sul piccolo schermo.

Nessun programma per San Lorenzo e nessuna voglia di uscire? Nessun problema, si può optare per i film che verranno trasmessi stasera sul piccolo schermo. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra [Canale 20, ore 21:04]: La trama del film segue le Tartarughe Ninja – Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello – mentre cercano di proteggere New York City da minacce sempre più grandi. In questo capitolo, le Tartarughe devono affrontare vari nemici, tra cui il malvagio Shredder, assistito da due nuovi alleati: Bebop e Rocksteady. Questi ultimi vengono trasformati in potenti mutanti da un dispositivo tecnologico.

Equals [Rai Movie, ore 21:10]: La storia è ambientata in un futuro distopico in cui le emozioni umane sono state soppresse per creare una società pacifica e priva di conflitti. Il film si concentra sulla storia d’amore tra due personaggi principali, interpretati da Nicholas Hoult ed Kristen Stewart. La trama segue Silas (interpretato da Nicholas Hoult) e Nia (interpretata da Kristen Stewart), due individui che lavorano in una società controllata chiamata “The Collective”. In questa società, le emozioni umane sono state eliminate attraverso un processo di modifica genetica, allo scopo di evitare conflitti e tensioni.

Immaturi – Il viaggio [Cine34, ore 21:00]: Dopo gli eventi del primo film, i protagonisti si ritrovano nuovamente insieme, ciascuno con le proprie esperienze e sfide affrontate nel frattempo. Il gruppo è composto da persone che si conoscono fin dall’infanzia e ha attraversato momenti significativi insieme. Il viaggio in Grecia offre loro l’opportunità di confrontarsi con le proprie insicurezze, paure e aspirazioni. I personaggi affrontano situazioni comiche, romantiche e talvolta toccanti mentre cercano di riconnettersi con la propria gioventù e scoprire cosa significa davvero essere adulti.