Incendi Sicilia: case evacuate e autostrade chiuse

Di seguito la lista delle autostrade chiuse a causa dei roghi in tutta la Sicilia e altri avvertimenti.

Gli incendi in Sicilia sono sempre di più e stanno interessando l’intera Isola. Verso le ore 15:30, sulla A20, presso l’autogrill di Tindari, gli automobilisti sono dovuti tornare indietro a causa della scarsa visuale, aiutati dalla Polizia Stradale.

Nel Messinese, sono state evacuate cinque abitazioni a Santo Stefano di Camastra, sotto ordinazione del sindaco Francesco Re, che ha sollecitato l’intervento di squadre antincendio. La A18, in direzione Messina, è chiusa allo svincolo di Acireale a causa di un grande rogo. È importante fare particolare attenzione al km 73, dove è tutto bloccato. È chiuso anche un tratto della Messina-Palermo, così come la Statale 11.

A Palermo, in via Giafar si segnala il rischio esplosione di un distributore di benzina: si invita a non transitare in quella zona.