Migliori Università Lingue in Italia: la classifica Censis 2023/2024

Migliori Università Lingue: quali sono gli Atenei che si distinguono in Italia? Di seguito i dati della Classifica Censis per l'anno 2023/2024.

Migliori Università Lingue: quali sono gli Atenei che si distinguono per i servizi erogati? Anche quest’anno è possibile consultare online la Classifica Censis delle università italiane. Arrivata alla sua ventitreesima edizione, questa rappresenta una guida per gli studenti che si ritrovano a dover scegliere l’università in cui iscriversi. Di seguito i dati raccolti riguardo le università di Lingue.

Classifica Censis: i criteri di valutazione

La Classifica Censis è un’attenta analisi degli atenei italiani, svolta a partire da alcuni dati fondamentali. In particolare, la graduatoria tiene in considerazione la valutazione delle università secondo i seguenti parametri:

strutture disponibili;

servizi erogati;

borse di studio e altri interventi in favore degli studenti;

livello di internazionalizzazione;

comunicazione e servizi digitali;

occupabilità.

Migliori università Lingue: la classifica

Censis, a parte i risultati generali riguardanti tutti gli atenei italiani, rende note anche le informazioni sui singoli corsi di studi. È possibile, dunque, consultare le classifiche online e scoprire così quali sono le migliori università per studiare determinate materie.

Per quanto riguarda i corsi linguistici (lingue e culture moderne, mediazione linguistica) dalla durata di tre anni, tra gli atenei statali si trova al primo posto l’Università di Trento, con 106 punti. A seguire si trova l’Università di Bologna, con un punteggio pari a 104,5. Al terzo posto si posiziona l’Università di Modena e Reggio Emilia, con 103 punti, seguita da Trieste (101 punti) e Siena (98).

Per le biennali in ambito linguistico, invece, il primo posto è occupato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, con 107,5 punti totali. La seguono Bologna e Sassari, rispettivamente con 101,5 e 101 punti.

Migliori università Lingue in Sicilia

In Sicilia, secondo la Classifica, l’università in cui conviene studiare Lingue è quella di Palermo: questa si trova infatti all’11esimo posto, con 1,5 punti in più rispetto allo scorso anno, raggiungendo così un punteggio pari a 92. La voce in cui l’Università eccelle è quella riguardante la prograssione di carriera, in cui presenta infatti 101 punti.

A seguire si trova Catania, subito seguita da Messina. Quest’utima presenta 77,5 punti, dovuto soprattutto alla bassa progressione di carriera (74). Nei rapporti internazionali, invece, il punteggio arriva a 81.

Per quanto riguarda le lauree biennali in ambito linguistico, Messina occupa l’ultimo posto: ci arriva con solo 70,5 punti totali. Poco più sopra, al 23esimo posto, si trova Catania e poi, sempre all’11esimo posto c’è Palermo, con 89 punti.

Studiare Lingue a Catania: conviene?

Secondo i dati Censis, l’Ateneo di Catania non appare tra le migliori università Lingue in Italia: in confronto agli altri atenei, infatti, si posiziona agli ultimi posti. In particolare, nella classifica delle migliori triennali di Lingue, l’Unict si trova al 23esimo posto, con un punteggio generale pari a 79, cioè un punto e mezzo in meno rispetto allo scorso anno (80,5).

Il punteggio più alto che registra l’Ateneo è nella progressione di carriera, pari a 86. I rapporti internazionali, invece, a quanto pare sono deboli, nonostante i diversi progetti a cui l’Università partecipa: si arriva, infatti, solamente a 72 punti.

L’Ateneo arriva sempre al 23esimo posto, stavolta con 76 punti, nella classifica delle lauree biennali ad indirizzo linguistico. Il punteggio più basso rimane quello dei rapporti internazionali, in cui l’Ateneo, a quanto pare, non eccelle.