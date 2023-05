Elezioni amministrative 2023: i sindaci eletti nella provincia di Catania

Sono 19 i comuni della provincia di Catania dove si sono svolte le elezioni amministrative 2023: ecco i risultati delle votazioni nei vari centri dell'area etnea.

Elezioni amministrative 2023: il 28 e il 29 maggio si sono svolte le elezioni comunali in varie città italiane e anche la Sicilia è stata coinvolta. Per quanto riguarda la provincia di Catania, i comuni che sono andati al voto sono stati ben 19 tra i quali sono presenti grandi centri come Acireale e la stessa città di Catania.

Ecco di seguito i risultati dei sindaci eletti nei singoli comuni della provincia etnea, secondo i dati riportati dalla Regione: