Lavoro Sicilia: Enel, LIDL e Decathlon cercano personale

Lavoro Sicilia, tra Enel, Lidl e Decathlon sono diverse le aziende che cercano personale sull'Isola: ecco quali sono le offerte più allettanti.

Lavoro Sicilia: diverse aziende presenti sul territorio cercano personale per incrementare il loro staff. Queste aziende riguardano vari settori, come Decathlon che si occupa della vendita di articoli sportivi, passando per luna catena di supermercati come LIDL e infine Enel, l’azienda specialista nel settore dell’energia. Ecco quali sono le offerte più interessanti e i requisiti per mandare la propria candidatura.

Lavoro Sicilia: Enel assume

L’Enel, società leader nel settore dell’energia elettrica cerca personale in Sicilia, in particolare si cercano due figure: O&M Solar Specialist e un Market Analyst. La prima figura si occuperà di:

Supportare l’unità di O&M Solar Italy sugli aspetti tecnici riguardanti gli inverter per massimizzare la produzione e ottimizzare le performance degli impianti, conducendo attività di troubleshooting e fault diagnosis degli inverter, attraverso analisi dati da remoto e sopralluoghi in sito, nonché interfacciandosi con i fornitori inverter;

Supportare i colleghi dell’unità di Operation durante il processo di start-up e hand over degli impianti;

Condurre attività di Root Cause Analysis (secondo IEC 62740) e di identificazione di possibili miglioramenti degli inverter e/o cabine, valutando il miglior trade-off tecnico economico;

Supportare attraverso training on the job sugli inverter i supervisori di impianto e i colleghi dell’unità di Operation impegnati sui vari progetti. Redigere specifiche tecniche e linee guida, nonché collaborare con i colleghi di Engineering & Construction per migliorare i processi e le specifiche tecniche sugli inverter utilizzate già nella fase di design e costruzione;

Valutare le scelte progettuali degli inverter per i nuovi impianti in fase di sviluppo, condividendo, anche con i dipartimenti di Business Development e di Engineering & Construction, eventuali problematiche tecniche, possibili soluzioni alternative e indicazioni per la strategia di logistica.

Tuttavia, per svolgere questa mansione sono necessari dei requisiti specifici:

Laurea magistrale in ingegneria elettrica, elettrotecnica, elettronica, energetica;

Ottima conoscenza della tecnologia solare e degli inverter solari;

Conoscenza normative IEC e normative sulla sicurezza;

Ottima conoscenza del pacchetto MS Office (Project, Excel, Word, Powerpoint);

Conoscenza base delle architetture di rete e dei protocolli di comunicazione (plus);

Conoscenza della lingua inglese: intermediate level.

Enel: Market Analyst

L’Enel cerca anche un Market Analyst, che avrà il compito di monitorare le tendenze del mercato. Per svolgere questa mansione sono necessari dei requisiti:

Laurea magistrale in economia o settori affini;

Ottima conoscenza del settore;

Capacità di raccogliere e sintetizzare dati da una varietà di fonti, compresi i rapporti di ricerche di mercato e le pubblicazioni del settore e le fonti di dati pubblici;

Forti capacità analitiche e capacità di interpretare set di dati complessi.

Offerte lavoro Sicilia: LIDL

Anche LIDL, nota catena di supermercati cerca personale sull’Isola: nello specifico si cerca un addetto vendite per il punto vendita di Modica in provincia di Ragusa. Questa figura si occuperà di:

Assistenza al cliente;

Ordinare i prodotti sugli scaffali;

Rendere l’esperienza di acquisto più veloce e piacevole per i clienti.

Si ricerca una figura con i seguenti requisiti:

Diploma di maturità;

Spiccato orientamento al cliente;

Attitudine al lavoro di squadra;

Affidabilità e flessibilità;

Approccio Multitasking.

Subito lavoro Sicilia: Decathlon cerca personale

Infine, Decathlon cerca un sales assistant per il punto vendita di Trapani. Questa figura, da assumere con contratto a tempo determinato, si occuperà di:

Accogliere ed accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto che sia esso fisico o digitale;

Rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock;

Prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del tuo negozio;

Mettere la tua passione sportiva al servizio di clienti, club e scuole del tuo territorio;

Sviluppare nella tua attività la strategia 4 R (riduco, riuso, riciclo, riparo).

Per ulteriori informazioni su quest’offerta di lavoro si consiglia di consultare l’area dedicata del sito ufficiale Decathlon.