Meteo Sicilia, sole e caldo in arrivo: le previsioni

Meteo Sicilia: tregua dal maltempo fino a venerdì 19. Sabato 20 ritornano pioggia, temporali e venti forti.

Meteo Sicilia, il maltempo sembra essere finalmente passato. Dopo un’allerta rossa nel palermitano e forti piogge per oltre una settimana, torna il sole a dare un po’ di tregua alla regione per oggi e i giorni avvenire.

Oggi 17 maggio è previsto un tempo sereno in tutta l’isola, salvo parziali annuvolamenti con deboli piogge nelle zone di Agrigento, Ragusa, Palermo ed Enna. Discorso analogo vale per domani 18 maggio dove, tuttavia, si assisterà ad un incremento della nuvolosità in tutta la regione con potenziali rovesci, deboli e contenuti, nella zona di Caltanissetta, Ragusa, Agrigento, Enna e Trapani. Venerdì 19 maggio il meteo terrà ancora mantenendo, come per il 18, una parziale nuvolosità con piogge isolate stavolta nell’area di Siracusa e Agrigento.

Meteo Sicilia: ritorna il maltempo

Le condizioni peggioreranno decisamente sabato 20 maggio quando, l’arrivo di dense nubi, porterà brutto tempo con forti piogge in tutta la regione, con fenomeni temporaleschi a Catania, Agrigento, Siracusa, Palermo e Trapani. Solo Caltanissetta e Enna nell’entroterra si salveranno in parte dalla forte pioggia registrando solo deboli rovesci analoghi a quelli dei giorni precedenti.

Meteo Sicilia: i venti

Il 17 i venti saranno moderati in tutta la regione, con picchi massimi di 21 nodi, 23 nodi e 24 nodi rispettivamente nelle province di Agrigento, Trapani e Ragusa. Il 18 si assisterà ad una forte diminuzione d’intensità con venti deboli in tutta Sicilia salvo per occasionali rinforzi con picchi di 13 nodi verso Trapani. Il 19 i venti aumenteranno considerevolmente di forza arrivando a toccare i 30 nodi ad Agrigento e con una media di circa 25 nodi in tutte le altre province della regione. Il 20, con il ritorno del maltempo, ci saranno venti da burrasca per tutta l’isola; bisognerà fare particolare attenzione soprattutto in provincia di Ragusa ed Enna dove i venti raggiungeranno massimi di 38 nodi (circa 70 km/h).

Meteo Sicilia: le temperature

Sul fronte delle temperature si avrà una sostanziale stabilità per tutta la settimana, senza variazioni incisive. Nella giornata di oggi ci sarà una temperatura massima di 25 C° nella zona di Siracusa e una minima di 7 C° nelle ore notturne ad Enna. Nel corso della giornata la temperatura media rimarrà intorno ai 20 C° per tutta la regione. Discorso analogo vale per il 18 e il 19 dove si assisterà solo a marginali aumenti nelle zone costiere e interne per poi osservare una ricaduta sabato 20, in occasione del ritorno del maltempo.