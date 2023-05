Stasera in TV: in onda “Eurovision Song Contest 2023” e “Champions League”

Ecco i consigli della redazione LiveUnict su cosa poter guardare stasera in tv. Per gli amanti del calcio, una partita da non perdere.

Se la mancanza di Sanremo comincia inizia a farsi sentire, ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa poter guardare stasera, comodamente, sullo schermo del vostro televisore.

Eurovision Song Contest 2023 [Rai 2, 21:00]: A guidare gli italiani attraverso la competizione musicale europea saranno il presentatore Gabriele Corsi e l’eclettica Mara Maionchi. In diretta dalla Liverpool Arena, tante le curiosità e le performance degli artisti in gara per la prima semifinale. Occhio di riguardo del nostro Paese non soltanto per Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023, ma anche uno sguardo curioso rivolto alla cantante norvegese Alessandra, di origini italiane.

Champions League – Real Madrid vs Manchester City [Canale 5, 21:00]: Una gara d’andata di semifinale che promette scintille tra i blancos che, con Carlo Ancelotti alla guida, quest’anno hanno fatto man bassa di trofei in Spagna, e gli agguerriti citizen allenati da Pep Guardiola. Le due squadre si sfideranno a viso aperto al Santiago Bernabeu, stadio di casa del Real Madrid.

Non Stop [Nove, 21:25]: È stato il 2014 l’anno d’uscita di questo film d’azione con protagonista Liam Neeson, che interpreta Bill Marks, poliziotto addetto alla sicurezza che deve mettersi in gioco per salvare la vita di 200 passeggeri di un aereo su un volo di tratta internazionale. Julianne Moore e Lupita Nyong’o attrici d’eccezione che prendono parte al lungometraggio.