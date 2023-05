Eclissi lunare oggi: dove e quando ammirarla

Eclissi lunare oggi: la Sicilia sarà il luogo migliore per ammirarla questa sera. Di seguito i dettagli su dove e quando vedere questo fenomeno astronomico.

Eclissi lunare oggi: sarà visibile stasera dall’Italia e sarà proprio la Sicilia ad essere il luogo favorito da cui si potrà meglio ammirare lo spettacolo astronomico. Di seguito tutti i dettagli sull’evento.

Eclissi lunare oggi: di cosa si tratta

L’eclissi, detta anche Luna piena dei fiori, che stasera offrirà il suo spettacolo e che sarà parzialmente visibile a occhio nudo viene definita eclissi penombrale. Non si tratta infatti di un’eclissi totale, in quanto la Luna attraverserà il cono di penombra proiettato dalla Terra, ma senza transitare per esso e senza quindi generare il fenomeno della luna rossa.

Infatti, se i tre corpi celesti sono perfettamente allineati, il nostro Pianeta proietta una zona d’ombra che non permette alla luce del sole di raggiungere la Luna e che genera così il fenomeno dell’eclissi lunare totale. Nell’eclissi che avverrà stasera, invece, l’orbita lunare sarà leggermente inclinata rispetto a quella terrestre in un allineamento imperfetto che porterà appunto ad un’eclissi lunare penombrale.

Questa viene definita un’eclissi lunare anomala in quanto la luna apparirà un po’ più scura del solito, con una differenza di tono non proprio riconoscibile a occhio nudo. Il fatto che parte del disco lunare risulterà coperto, faciliterà l’osservazione del fenomeno. Per la prossima ecclissi penombrale che in questo caso viene definita “profonda”, si dovrà aspettare settembre 2042.

Eclissi lunare oggi: i dettagli

In Italia l’eclissi sarà visibile solo al sorgere della Luna sopra l’orizzonte. Sarà necessario raggiungere un luogo privo di ostacoli, costruzioni o alberi per ammirare al meglio il fenomeno.

Alla latitudine di Milano l’eclissi inizierà alle 20.36 e terminerà alle 21.30 con il momento massimo alle 20.40 quando la superficie della Luna sarà eclissata per il 56,1%. A Roma l’eclissi avrà inizio alle 20.13 e terminerà alle 21.31 con punta massima alle 20.16 quando la superficie in penombra sarà il 75,6%. Capo Passero in Sicilia sarà località italiana più favorita: l’eclissi inizierà alle 19.49 e terminerà alle 21.31, la punta massima sarà alle 19.52 con copertura dell’89,1% della Luna.

Eta Aquaridi, durante eclissi lunare oggi

A quanto pare lo spettacolo dell’eclissi lunare potrebbe essere incorniciato dallo spettacolo delle stelle cadenti. Queste sarebbero le stelle cadenti più importanti del mese di maggio, poiché sono legate ai residui lasciati migliaia di anni fa dalla cometa di Halley.

Il punto da cui sembra che partano le stelle cadenti – sarà osservabile dalle ore 4.00 in poi.