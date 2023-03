Catania, Julian Assange nominato cittadino onorario

Catania, cittadinanza onoraria per il giornalista australiano cofondatore di WikiLeaks Julian Assange, che ha sfidato governi e istituzioni pubbliche diffondendo notizie, documenti e immagini occultate.

Catania ha un nuovo cittadino onorario, il giornalista australiano cofondatore di WikiLeaks Julian Assange. La mozione proposta dal Movimento 5 Stelle è passata con la maggioranza dei presenti a favore. Primo firmatario il capogruppo Graziano Bonaccorsi. Assange ha permesso ai mass media e all’opinione pubblica globale di accedere a notizie, documenti e immagini occultate da governi e istituzioni internazionali, azione che gli costò cara. Il giornalista australiano è, infatti, incarcerato nel Regno Unito presso la Prigione Belmarsh dall’11 aprile 2019 con le accuse di violazione dei termini della libertà su cauzione conseguente a controverse accuse di stupro della Svezia, e poi in relazione ad una sopraggiunta richiesta di estradizione fatta dagli Stati Uniti d’America per le accuse di cospirazione e spionaggio. Il 21 aprile 2022 la Westminster Magistrates’ Court di Londra ha emesso un ordine formale di estradizione negli Usa nei confronti di Assange.

Parole di apprezzamento e solidarietà quelle del capogruppo del M5S Bonaccorsi a favore di Julian Assange che si è battuto per la libera informazione: “Assange ha pagato un prezzo durissimo per il suo coraggio e la sua onestà intellettuale: ha perduto la libertà e ora rischia la vita. Non possiamo più stare a guardare — ha dichiarato Graziano Bonaccorsi— e consentire che chi si è battuto per la libertà d’informazione sia sottratto ingiustamente alla sua famiglia e finisca i suoi giorni in prigione in condizioni disumane. Chi tace è complice. Ringrazio tutti i colleghi — conclude— che hanno avuto la sensibilità di votare la mozione, precedentemente votata in V Municipalità grazie all’impegno del consigliere Santo Musumeci”.