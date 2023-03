Stasera in TV: in onda “Un figlio di nome Erasmus” e “The Avengers”

Ecco i consigli della Redazione di LiveUnict su cosa vedere questa sera tra i diversi film in programmazione alla TV.

Cinema Catania troppo distanti in questo giovedì sera? Ecco la programmazione televisiva di questa sera consigliata dalla Redazione di LiveUnict.

Captain Phillips – Attacco in mare aperto [Rai 2, ore 21.20]: è aprile 2009 e mentre a nave cargo danese Maersk Alabama, capitanata dall’americano Richard Phillips (Tom Hanks), e’ assaltata da un gruppo armato di pirati somali. Il capitano pur di mettere in salvo i membri del suo equipaggio si offre come ostaggio e parte con loro su di una piccola scialuppa. Proverà inutilmente a fuggire, ma il tutto si risolverà solo grazie all’intervento dei cecchini dei Navy Seals americani.

Un figlio di nome Erasmus [Canale 5, ore 21.21]: Quattro amici quarantenni si ritrovano in un funerale a Lisbona, precisamente al funerale di Amalia, la ragazza di cui tutti e quattro erano innamorati quando facevano l’Erasmus in Portogallo. Ma vi è una sorpresa ad attenderli: Amalia ha lasciato loro un figlio, il cui padre è sconosciuto. I quattro amici si ritrovano allora a fare il test del Dna e ad attraversare in modo speciale il Portogallo alla ricerca di questo figlio mai conosciuto.

The Avengers [Canale 6, ore 21.20]: Uno fra i più famosi film di genere Fantasy è in onda stasera sul canale 6. Il mondo è sul baratro del disastro e Nick Fury, il Direttore dell’agenzia Internazionale per il mantenimento della pace conosciuta come SHIELD, avrà bisogno di una squadra per salvarlo. Inizia così la ricerca di coloro che comporranno la celebre squadra capace di salvare il mondo da terribili pericoli.

17 Again – Ritorno al liceo [Canale 30, ore 21.10]: Esilarante e coinvolgente commedia con Zac Efron: un quarantenne in crisi torna indietro nel tempo a 17 anni. Emozionante quello che l’uomo scopre di sé e della sua famiglia.