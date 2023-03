Stasera in tv: in onda “Francia Vs Olanda” e “Il Padrino – La morte di Michael Corleone”

Cinema Catania troppo affollati per questo venerdì sera? Di seguito delle varie alternative di film da guardare direttamente sul divano di casa.

Nessuna voglia di uscire stasera per recarsi presso un cinema Catania? Per fortuna, il palinsenso è ricco di programmi.

Colpi proibiti [Rai 4, ore 21.19]: Burke ha una nuova missione: deve far finta di essere un assassino per essere rinchiuso in un carcere e indagare così sulla misteriosa morte di alcuni detenuti.

Calcio – Qualificazioni Europei 2024 – Francia Vs Olanda [Mediaset 20, ore 20.36]: La Francia sfiderà l’Olanda per le qualificazioni agli Europei 2024.

Non succede, ma se succede… [Rai Movie, ore 21.10]: Charlotte Field (Charlize Theron) è una delle donne più influenti del mondo ed è anche un autorevole Segretario di Stato. Fred Flarsky (Seth Rogen), invece, è un giornalista con la propensione a cacciarsi nei guai. L’unica cosa che hanno in comune è che lei è stata la sua babysitter e la sua prima cotta.

Il Padrino: Epilogo – La morte di Michael Corleone [Iris, ore 21.00]: Don Corleone è ormai vecchio e malato ed è quindi determinato a trovare un erede che possa portare avanti gli affari della famiglia.