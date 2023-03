Canicattì-Catania SSD, cresce l’attesa: i biglietti vanno a ruba

Canicattì-Catania SSD: cresce l'attesa per il match che potrebbe consegnare la promozione in serie C ai rossazzurri. Biglietti a ruba.

Countdown che inizia a diminuire sempre di più. Cresce l’attesa per il match Canicattì-Catania SSD, domenica 19 marzo, posticipato alle ore 15, valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie D, girone I. Il Catania è ad un passo dalla promozione in Serie C, che potrebbe avvenire con ben 6 giornate d’anticipo. Vincendo al “neutro” di Caltanissetta, la squadra rossazzurra otterrebbe il pass per il prossimo campionato di C, ma potrebbe bastare un punto in caso di pareggio del Locri, secondo in classifica, o addirittura anche 0 punti nel caso di sconfitta della squadra calabrese, che sarà impegnata fuori casa contro il Città di Sant’Agata.

Il tavolo tecnico in Questura a Caltanissetta ha stabilito che ai tifosi del Catania verrà destinata la curva A e la tribuna coperta dell’impianto sportivo della città nissena, lo stadio “Marco Tomaselli”. Il totale dei posti riservati ai tifosi rossazzurri ammonta a 3728 posti. La prevendita, iniziata mercoledì, ha visto lunghissime file e biglietti a ruba presso i rivenditori autorizzati, e si prospetta, dunque, un’ invasione rossazzurra a Caltanissetta, in vista di quella che potrà essere una giornata storica per il Catania, la rinascita, come è stata definita da alcuni, del calcio professionistico nella città etnea.

Come riportato anche dalla “Gazzetta dello Sport” e come facilmente intuibile dalle dichiarazioni di Pelligra che parla di festa di rilievo nazionale, le celebrazioni per la promozione dei rossazzurri dovrebbero prevedere una sfilata di un bus scoperto con a bordo la squadra. Lo stesso Pelligra, in base a quanto rilasciato alla trasmissione “Corner”, su Telecolor, proverà a rientrare in Sicilia per assistere alla partita di domenica.