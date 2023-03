Calcio, grande attesa per la partita Canicattì-Catania SSD: posticipato fischio d’inizio

Cambia l'orario d'inizio della partita, tanto attesa soprattutto dai tifosi rossazzurri.

Pochi giorni separano squadre e tifosi da un match attesissimo: posticipato il fischio d’inizio per la partita Canicattì Vs Catania SSD che, per quest’ultima, potrebbe rendere concreta la promozione in Serie C.

Si giocherà domenica 19 marzo, a partire dalle ore 15:00 (e non più dalle ore 14:30): è quanto stabilito dal Dipartimento Interregionale in seguito ad accordi raggiunti dalle due società interessate.

Si ricorda che la partita valida per la ventottesima giornata di Serie D, girone I, si disputerà presso lo Stadio Comunale “Marco Tomaselli” di Caltanissetta.