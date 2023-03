Serie D, Canicattì-Catania SSD al “neutro” di Caltanissetta: basta un punto per la C

Catania SSD: countdown iniziato per la promozione in Serie C. Contro il Canicattì, al "neutro" di Caltanissetta, potrebbe bastare solo un punto.

Il countdown è iniziato, manca solo la certezza aritmetica: il Catania SSD è vicino a staccare il pass per il prossimo campionato di Serie C. Domenica 19 marzo, alle ore 14:30, il Catania giocherà fuori casa contro il Canicattì, per la 28esima giornata di Serie D girone I, in campo “neutro”, allo stadio “Tomaselli” di Caltanissetta, come deciso dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, poiché l’impianto di Canicattì risulterebbe troppo piccolo per poter ospitare il cospicuo numero di tifosi rossazzurri che si recheranno al match per festeggiare l’eventuale promozione, che avverrebbe con ben 6 giornate di anticipo.

Il Catania dovrà battere il Canicattì per avere la certezza matematica della promozione, tuttavia potrebbe bastare un punto se il Locri, secondo in classifica, non dovesse vincere contro il Città di Sant’Agata. Discorso diverso, invece, se il Catania dovesse uscire sconfitto dalla sfida contro il Canicattì con vittoria del Locri. In questo caso la festa sarà rimandata mentre con una sconfitta del Locri è Serie C a prescindere da come finirà il match di Caltanissetta.