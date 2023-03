Catania in Serie C: esplode la festa rossazzurra in città [VIDEO]

Catania in festa per via della promozione della squadra rossazzurra. Le immagini dei festeggiamenti.

Quella di ieri verrà ricordata dai tifosi rossazzurri come una giornata memorabile. La vittoria del Catania SSD contro il Canicattì, a Caltanissetta, ha reso ufficiale il ritorno della prima squadra in Serie C. Il grande traguardo viene tagliato con diverse giornate di anticipo.

Il triplice fischio finale di ieri, allo Stadio “Tomaselli”, ha segnato l’inizio dei festeggiamenti nel capoluogo etneo, continuati in serata e destinati a coinvolgere diverse generazioni.

Tra i momenti degni di nota, sicuramente quello dell’arrivo del pullman scoperto con la squadra rossazzurra, in Piazza Europa. Ad immortalarlo alcuni video, girati dalla redazione di LiveUnict.