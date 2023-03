Catania promosso in Lega Pro: caroselli, fumogeni e auto rossazzurre [VIDEO]

A Catania si esulta dopo l'ufficializzazione della promozione della squadra rossazzurra in Serie C. Di seguito alcuni momenti chiave dei festeggiamenti di ieri.

Cori, applausi ed una gioia incontenibile hanno caratterizzato la giornata di ieri, che verrà ricordata come quella della “rinascita” della squadra rossazzurra. Dopo una stagione da record, in realtà non ancora giunta al termine, il Catania di Ross Pelligra torna matematicamente in Serie C.

Dodici vittorie consecutive hanno riportato la squadra tra il calcio professionistico e permesso ai tifosi di tornare a sognare in grande. Questi, nelle scorse ore, si sono riversati in strade e piazze del capoluogo etneo ed hanno festeggiato a lungo accendendo fumogeni e sventolando bandiere. In poco tempo il rosso e l’azzurro hanno colorato la città dell’Elefante.

Ecco i video dei festeggiamenti, girati da un collaboratore della redazione di LiveUnict.