Catania SSD: via alla vendita dei biglietti per il match contro il Lamezia Terme allo stadio "Angelo Massimino".

Il Catania, reduce dalla festa per la promozione in Serie C domenica scorsa, dopo aver battuto il Canicattì al “neutro” di Caltanissetta, si gode questo turno di stop. Ma il campionato di Serie D va avanti e domenica 2 aprile alle ore 15 , allo Stadio “Massimino”, arriva il Lamezia Terme. La squadra di mister Ferraro non ha intenzione di volersi fermare, per chiudere questo campionato, già perfetto così, e stabilire record su record.

Dalle ore 10 di ieri, venerdì 24 marzo, è partita la prevendita dei biglietti per Catania SSD – Lamezia Terme, valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie D, girone I. Tagliandi disponibili sul sito di TicketOne fino al fischio d’inizio e presso i rivenditori autorizzati.

Sarà possibile acquistare il titolo d’ingresso anche presso i botteghini di Piazza Spedini, ai seguenti orari: