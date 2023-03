Catania SSD, è festa al “Massimino”: quasi sold out per il match contro il Lamezia

Catania SSD, grande entusiasmo dopo la promozione aritmetica in serie C. Si va verso il tutto esaurito per il match contro il Lamezia Terme.

Catania SSD: dopo la promozione artimetica in Serie C raggiunta domenica 19 marzo al “neutro” di Caltanissetta dopo la vittoria contro il Canicattì, domenica riprende il campionato. C’è grande entusiasmo tra il popolo rossazzurro e la vendita dei biglietti per il match contro il Lamezia Terme, valevole per la 29esima giornata del campionato di serie D, girone I, ne è la conferma. I tagliandi per accedere allo stadio “Massimino” domenica 2 aprile alle ore 15 stanno andando a ruba.

Stando alle tendenze di questi giorni, se la vendita dovesse mantenere questi ritmi si andrebbe verso il sold out con la possibilità di andare oltre le 20mila presenze se i tifosi ospiti del Lamezia Terme non dovessero giungere al Cibali. In quel caso, il settore ospiti sarebbe a disposizione dei tifosi del Catania. I tifosi rossazzuri non vedono l’ora, dunque, di accogliere il Catania al “Massimino” per celebrare insieme la promozione in Serie C.

La grande festa, tuttavia, è programmata per domenica 30 aprile, per l’ultima giornata di campionato contro il Santa Maria Cilento. Ad assistere all’ultimo match della stagione ci sarà anche il presidente Ross Pelligra.