Riqualificazione del Massimino: stadio pronto a settembre

Procedono i lavori di riqualificazione dello Stadio Angelo Massimino: tanto è stato già migliorato e si continuerà alla conclusione della stagione agonistica in corso.

La prossima stagione del campionato di Lega Pro vedrà i tifosi del Catania SSD varcare le porte dello Stadio Angelo Massimino, trovandolo in una veste decisamente rinnovata.

Il 17 novembre scorso, l’Amministrazione Comunale aveva promosso e dato il via ai lavori di riqualificazione dello stadio di Cibali, in seguito ad un iter di aggiudicazione del bando di gara condotto con largo anticipo rispetto alla media nazionale, potendo sfruttare un finanziamento comunitario di 5,27 milioni di euro. Il piano dei lavori di riqualificazione dell’impianto è stato messo dettagliatamente nero su bianco dai responsabili della Direzione Lavori, quest’ultima affidata ai tecnici comunali Melissa Duello e Grazia Scuto, e che ben mette in mostra il desiderio di rinnovamento alla base del progetto.

I lavori condotti finora sono stati più che altro limitati all’interno dello stadio, in modo da non intralciare l’attività agonistica, ed hanno riguardato la sistemazione degli scarichi fognari e dell’impianto elettrico, oltre al rifacimento dell’area stampa e VIP ed il riposizionamento degli spogliatoi. A conclusione della stagione attualmente in corso, invece, i lavori proseguiranno con la realizzazione di un più moderno impianto drenante dell’erba del campo di gioco, anch’esso rimesso completamente a nuovo. Saranno però molti altri gli interventi in programma fino all’effettiva scadenza contrattuale di consegna, prevista per giorno 2 febbraio 2024.

Attualmente, fa sapere il dirigente del Servizio Sport Paolo Di Caro, la società Catania SSD ed il Comune della città hanno aperto un tavolo permanente per poter rapidamente trovare soluzioni condivise sulle modalità di esecuzione dei lavori e, soprattutto, per il rilascio del bando in merito all’affidamento della gestione del Massimino.