WhatsApp, in arrivo funzione che cancella i gruppi: le novità

È in fase di sviluppo la nuova funzione di WhatsApp in grado di risolvere il problema dei gruppi che non sono più utili: vediamone i dettagli.

La nota piattaforma di messaggistica, WhatsApp, è ormai entrata nell’uso quotidiano delle vite dei propri utenti. Per coloro che quotidianamente fanno riferimento all’app, la funzione dei gruppi è ormai divenuta preziosa ed imprescindibile. Succede però spesso che una volta conclusa l’operazione per cui i gruppi erano stati creati, questi divengono inutili e ingombranti per la memoria dei dispositivi.

Spesso gli utenti, infatti, dimenticano di cancellare quei gruppi inutili che finiscono per accumularsi divenendo un vero e proprio intralcio per la corretta funzionalità del dispositivo.

Coloro che lavorano al miglioramento della piattaforma di messaggistica hanno dunque pensato di installare una nuova funzione che eliminerà i gruppi una volta che questi divengono inutili.

Al momento la funzione è disponibile solo per Iphone e prevedere la possibilità di impostare un timer di scadenza al momento della creazione del gruppo. Arrivati alla scadenza fissata, una notifica chiederà all’utente se vuole cancellare o meno il suo gruppo.