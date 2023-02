Sconti studenti universitari: le offerte di febbraio 2023

Sconti studenti universitari: anche a febbraio grandi offerte per chi frequenta un corso di studi. Le più interessanti, secondo la redazione di LiveUnict.

Sconti studenti universitari: anche febbraio sarà un mese all’insegna di agevolazioni e offerte imperdibili, riservate a chi sta spesso sui libri. Di seguito alcune tra le più allettanti.

Sconti studenti universitari: Converse

In cerca di scarpe nuove? A febbraio è possibile acquistare un paio di Converse a prezzi ridotti. In questo secondo mese dell’anno, in effetti, un utile 20% in meno è riservato agli studenti universitari in cerca di comodità: basterà registrarsi su UniDAYS per usufruirne, ma entro e non oltre il prossimo 17 febbraio.

Sconto Acer per studenti

Non solo calzature: i più saranno lieti di sapere che allettante scontistica viene applicata anche a dispositivi elettronici, fedeli alleati quotidiani degli studenti. Per esempio Acer, azienda divenuta secondo produttore di personal computer nel mondo, anche a febbraio offre un 15% di sconto a tutti gli studenti e su tutti i prodotti prodotti (se non diversamente specificato). Quali? La lista è lunga, ed include:

PC;

monitor;

proiettori;

server;

tablet;

smartphone;

dispositivi indossabili.

Come usufruire del -15% di sconto? Agli interessati basterà compilare il form tramite il sito dell’azienda per ottenere un codice sconto esclusivo da utilizzare al momento del pagamento.

Iscriviti ad Amazon Music Unlimited

Sconti studenti universitari: Amazon Prime Student

Febbraio è il mese giusto anche per sottoscrivere un nuovo abbonamento, in particolare quello Amazon Prime. Agli studenti, poi, viene ancora riservata la possibilità di farlo pagando la metà: soltanto €24,95 l’anno (o, in alternativa, € 2,49 al mese). Andrà ricordato, di fatto, che agli altri utenti si riserva un prezzo diverso, pari a €4,99 al mese.

Amazon, inoltre, permette sempre a chi studia di usufruire di un periodo d’uso iniziale (lungo 90 giorni) completamente gratuito.

Resta da chiedersi perché bisognerebbe scegliere Amazon Prime Student. Dai giochi gratis alle spedizioni rapide e senza costi aggiuntivi, passando per spazio di archiviazione illimitato per le proprie foto grazie ad Amazon Photos: i vantaggi non mancano, risultano anzi numerosi.

ISCRIVITI A PRIME STUDENT

Sconto GHD

Gli sconti studenti universitari non sono finiti qui. Tra quelli da menzionare, anche un -10% sui prodotti dell’azienda Ghd, leader nel settore dell’hairstyle. Per ricevere lo sconto in questione servirà, ancora una volta, iscriversi a UniDAYS.