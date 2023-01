Sconti studenti universitari: le offerte di gennaio 2023

Sconti studenti universitari: il 2023 si apre con una serie di offerte riservate a chi magari al momento è in sessione e cerca una gioia. Alcuni esempi.

Sconti studenti universitari: è ciò che si ricerca soprattutto in questo particolare periodo dell’anno, con l’obiettivo di risparmiare dopo i tanti regali acquistati per Natale. Ma c’è una buona notizia: anche il mese di gennaio riserva agevolazioni e offerte a chi studia. Di seguito alcuni esempi.

Sconti studenti universitari: Dr. Martens

Il primo sconto viene applicato ad un acquisto amatissimo: si tratta di quello delle calzature firmate Dr. Martens. Agli studenti che si registreranno su UniDAYS viene riservato un utile 10%.

Sconto Lenovo

Più che scarpe ed abbigliamento, ad attirare l’attenzione degli studenti sono solitamente pc e tablet, magari utili ad agevolare lo studio. I più saranno lieti di sapere che sul sito Lenovo si menziona la possibilità di usufruire di sconti. Dopo aver verificato di averne diritto, gli studenti potranno sbloccare lo sconto ed accedere a super offerte.

“Sblocca lo sconto studenti – si legge sul sito ufficiale Lenovo – , risparmia fino al 40% su PC, Tablet, monitor e accessori. Usufruisci di sconti esclusivi e molto altro!”

Iscriviti ad Amazon Music Unlimited

Amazon Prime Student

Il nuovo anno non cancella un’opportunità unica per gli studenti: quella di godere dei vantaggi dell’abbonamento Amazon Prime, ma risparmiando. Di fatto è ancora possibile acquistarlo pagando €24,95 l’anno (o € 2,49 al mese). Se si considera che per gli altri utenti il costo è pari a €4,99 al mese, il risparmio appare subito evidente e consistente.

Ma non è finita qui. Per il primi tre mesi, gli studenti potranno utilizzare l’abbonamento senza spendere un centesimo: previsto, di fatto, un periodo d’uso senza costi aggiuntivi.

Ma cosa dovrebbe spingere uno studente ad optare per l’abbonamento Amazon Prime Student? Questo include, per esempio:

spedizioni rapide, con consegna anche in un giorno; senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti; streaming di film e serie TV con Prime Video; . ogni mese giochi gratuiti e loot con Prime Gaming.

Disney+

L’ultima agevolazione riguarda la piattaforma streaming Disney+, che include film e serie TV prodotte da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, e non solo. A gennaio UniDAYS menziona la possibilità (previa iscrizione) di risparmiare due mesi con l’abbonamento annuale.