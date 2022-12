Università, Bernini: “Più alloggi per gli studenti”

Nuovi importanti dichiarazioni da parte del Ministro dell'Università e della ricerca.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha intenzione di dare parere favorevole per quanto riguarda gli emendamenti della legge di bilancio per abbattere i costi degli affitti degli studenti universitari fuorisede. Inoltre, per risolvere il problema degli alloggi per gli studenti universitari, il ministro ha rilevato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) prevede l’incremento dei posti letto dagli attuali 40.000 a oltre 100.000 nel 2026.

“È nostro dovere procedere in tempi rapidissimi. All’impegno economico e normativo messo in campo – ha rilevato il Ministro dell’Università e della Ricerca, la Bernini – dovrà accompagnarsi uno sforzo amministrativo che avrà successo solo con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti come università, regioni e operatori privati”.

Dal Pnrr derivano 300 milioni di euro per almeno 7.500 posti letto aggiuntivi: “Un obiettivo che raggiungeremo entro la fine dell’anno e al più tardi entro l’assessment period, a fine febbraio 2023” – ha detto Bernini.